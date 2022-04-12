إستمرار العاصفة الترابية لليوم الثاني على التوالي.. وتعليق رحلات مطار بغداد الدولي

تستمر موجة العواصف الترابية الجديدة التي ضربت بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، ما اجبر سلطات الطيران المدني في العراق على تعليق الرحلات اليوم حتى اشعار آخر.

تستمر موجة العواصف الترابية الجديدة التي ضربت بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي.

وعلقت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم، رحلات مطار بغداد الدولي المقررة لهذا اليوم إلى إشعار آخر، وذلك جراء سوء الأحوال الجوية بسبب تصاعد الغبار.

وكانت قد ذكرت الهيئة العامة للارصاد الجوية والرصد الزلزالي في تقريرها أن "حالة تصاعد الغبار ستترافق اليوم مع منخفض جوي وكتل هوائية جافة ورياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة من (20-30) كم / س مسببة تصاعد غبار متوسط الشدة في بعض الاماكن من المنطقتين الشمالية والوسطى وخاصة بالمناطق الشمالية الغربية مسبباً تردي مدى الرؤيا دون ال 3000م".

بدوره، قال مدير قسم التنبؤ الجوي، حيدر حبيب العامري انه "من المتوقع ان يبدأ هذا المنخفض الجوي بالانحسار تدريجياً خلال الليل".

المصدر:يونيوز