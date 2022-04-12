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الخارجية: التغيرات السياسية في باكستان لن تؤثر على العلاقات الصينية-الباكستانية

أعلنت السلطات الصينية أنها ستحافظ على سياسة العلاقات الودية مع باكستان بغض النظر عن كيفية تغير الوضع السياسي في باكستان.
رمز الخبر: ۶۵۹۹۴
تأريخ النشر: 12 April 2022

الموقف الصيني جاء على لسان المتحدث بإسم الخارجية تشاو لي جيان، خلال إجابته عن سؤال حول قيام الجمعية الوطنية الباكستانية بتمرير اقتراح بسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان يوم 10 نيسان/أبريل.

وقال لي جيان: "بصفتنا جيرانًا وأصدقاء وثيقين بالنسبة لباكستان، فإننا نتمنى بإخلاص أن تبقى جميع الفصائل في باكستان متحدة، وتتشارك في حماية الاستقرار والتنمية بشكل عام على المستوى الوطني".

وأضاف: "نعتقد أن التغيرات التي يشهدها الوضع السياسي في باكستان لن تؤثر على الوضع الشامل للعلاقات الصينية-الباكستانية".

وكان البرلمان الباكستاني قد انتخب، أمس الاثنين، شهباز شريف رئيسًا جديدًا للوزراء بعدما أُطيح بسلفه عمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت.

المصدر:يونيوز

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