القوات المسلحة تعلن القبض على قيادي "بالغ الأهمية" في تنظيم داعش

أعلنت القوات المسلحة العراقية، اليوم الإثنين، القبض على قيادي "بالغ الأهمية" في تنظيم داعش، وذلك مع التحفظ على الكشف عن هويته في الوقت الحالي.

وأوضح بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على القيادي الداعشي "وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".

كما أشار البيان إلى أن الجهاز ألقى القبض على 3 إرهابيين من داعش في محافظة الأنبار، بجانب عنصرين اثنين آخرين في محافظة كركوك، ومثلهم في محافظة كركوك.

وأعلنت القوات المسلحة العراقية، بوقت سابق هذا الشهر، إحباط مخطط من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ عملية انتحارية خلال شهر رمضان، وألقت القبض على ثلاثة عناصر، موضحة أن اثنين من بينهم من جنسيات أخرى.

وكان العراق قد أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم داعش واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.

المصدر:يونيوز