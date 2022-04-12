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البرلمان ينتخب شهباز شريف رئيساً للوزراء

انتخب النواب الباكستانيون، اليوم الاثنين، شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء بعدما أطيح بسلفه عمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت.
رمز الخبر: ۶۵۹۷۴
تأريخ النشر: 12 April 2022

وأوضح القائم بأعمال رئيس البرلمان، سردار أياز صادق، قائلا: "تم انتخاب ميان محمد شهباز شريف رئيسا للوزراء"، بحصوله على 174 صوتا من أصل 342 في المجلس.

وكان النواب من حزب رئيس الوزراء الباكستاني المخلوع عمران خان قالوا سابقاً اليوم إنهم يستقيلون جماعياً من مجلس النواب احتجاجاً على تشكيل معارضيه السياسيين لحكومة جديدة.

وكانت الجمعية الوطنية الباكستانية قد اعتمدت كلا من شهباز شريف، وشاه محمود قريشي كمرشحين لمنصب رئيس الوزراء الجديد.

ويشغل شهباز شريف منصب رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض، وهو مرشح أحزاب المعارضة، أما قريشي فهو نائب رئيس حزب حركة الإنصاف، وهو حزب رئيس الوزراء المعزول عمران خان، وكان يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة المعزولة.

وصوت البرلمان الباكستاني، السبت الماضي، لصالح حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمران خان، فيما قدم رئيس البرلمان ونائبه استقالتهما قبيل القرار.

وكان عمران خان قد دعا الباكستانيين، إلى التحرك لإجهاض ما وصفها بمحاولة المساس بسيادة البلاد، وقال إن المساعي لعزله تعكس سخط واشنطن لمعارضته سياساتها في المنطقة.

وحمل خان قوى خارجية المسؤولية عن الوقوف وراء الأزمة السياسية الحالية في بلده.

المصدر:يونيوز

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