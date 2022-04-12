إيريك زمور يدعو مناصريه لانتخاب مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

دعا المرشح للرئاسة الفرنسية إريك زمور مناصريه لانتخاب مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأعلن زمور في كلمة له مساء أمس الأحد، أنه يدعم مرشحة حزب التجمع الوطني في الجولة الثانية علمًا أن زمور حصل على 7٪ من الأصوات.

وحلّت لوبان ثانية في النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 23.4٪، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون على 20.3٪ من الأصوات.

يذكر أن زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون أعلن مساء الأحد أنه لن يدعم مارين لوبان في الجولة الثانية.

وقال ميلونشون في كلمة لمنتسبيه إثر صدور نتائج الجولة الأولى: "لن أقدم صوتًا واحدًا لمارين لوبان في الجولة الثانية".

وفي المقابل، دعا مرشحو اليمين وحزب الخضر والحزبين الشيوعي والاشتراكي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى التصويت للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية لقطع الطريق على مرشحة اليمين مارين لوبان.

ويمثل هؤلاء المرشحون نحو 15 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى بحسب التقديرات.

هذا، وأظهرت نتائج الفرز الأولية تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث حصل على 28.4% من الأصوات.

وستجرى الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الـ24 من شهر نيسان/أبريل الجاري.

المصدر:يونيوز