ماكرون: لم يحسم شيء بعد في الانتخابات والمرحلة حاسمة بالنسبة لفرنسا وأوروبا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر تصدره نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، أمس الأحد، إنه "لم يحسم شيء بعد" في إشارة إلى الدورة الثانية المقررة في 24 نيسان/أبريل.

وأضاف الرئيس المنتهية ولايته في كلمة أمام أنصاره مساء أمس الأحد في مقر حملته، أن "النقاش الذي سنخوضه لمدة 15 يومًا سيكون حاسمًا بالنسبة لبلدنا وأوروبا". وقال إن "الأمور لم تحسم، ويمكنكم الاعتماد علي".

وأكد ماكرون أن "فرنسا وأوروبا تمران بلحظةٍ فارقة"، وأكد: "سأبذل قصارى جهدي لأقنع كل واحد منكم أنّ المشروع الوحيد الموثوق به ضد غلاء المعيشة هو مشروعنا".

ورحّب ماكرون بـ"الوضوح في ما يتعلق باليمين المتطرف" الذي أظهره عدة مرشحين بدعوتهم إلى التصويت لصالحه إثر إنهزامهم في الدورة الأولى.

وفي وقت سابق، أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية تأهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومنافسته مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان، إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وبينت النتائج الأولية أن ماكرون حصل على 28.5%، فيما حصلت لوبان على 23.6% من أصوات الناخبين.

جدير بالذكر أن الجولة الثانية من الانتخابات ستجري يوم 24 نيسان/أبريل المقبل.

المصدر:يونيوز