النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۲مشاهدات
‍ پ

ماكرون: لم يحسم شيء بعد في الانتخابات والمرحلة حاسمة بالنسبة لفرنسا وأوروبا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر تصدره نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، أمس الأحد، إنه "لم يحسم شيء بعد" في إشارة إلى الدورة الثانية المقررة في 24 نيسان/أبريل.
رمز الخبر: ۶۵۹۴۶
تأريخ النشر: 11 April 2022

وأضاف الرئيس المنتهية ولايته في كلمة أمام أنصاره مساء أمس الأحد في مقر حملته، أن "النقاش الذي سنخوضه لمدة 15 يومًا سيكون حاسمًا بالنسبة لبلدنا وأوروبا". وقال إن "الأمور لم تحسم، ويمكنكم الاعتماد علي".

وأكد ماكرون أن "فرنسا وأوروبا تمران بلحظةٍ فارقة"، وأكد: "سأبذل قصارى جهدي لأقنع كل واحد منكم أنّ المشروع الوحيد الموثوق به ضد غلاء المعيشة هو مشروعنا".

ورحّب ماكرون بـ"الوضوح في ما يتعلق باليمين المتطرف" الذي أظهره عدة مرشحين بدعوتهم إلى التصويت لصالحه إثر إنهزامهم في الدورة الأولى.

وفي وقت سابق، أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية تأهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومنافسته مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان، إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وبينت النتائج الأولية أن ماكرون حصل على 28.5%، فيما حصلت لوبان على 23.6% من أصوات الناخبين.

جدير بالذكر أن الجولة الثانية من الانتخابات ستجري يوم 24 نيسان/أبريل المقبل.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
انفجار مجهول في بلدة بنعفول في قضاء صيدا يسفر عن وقوع جرحى
القوات المسلحة تعلن القبض على قيادي "بالغ الأهمية" في تنظيم داعش
من هو شهباز شريف الذي أدى اليمين الدستورية كرئيس للحكومة؟
البرلمان ينتخب شهباز شريف رئيساً للوزراء
السيد نصرالله : نقف بكل اعزاز وتقدير أمام بطولات رجال ونساء وأطفال وشيوخ فلسطين
تدشين احد اضخم المشاريع الاعمارية على صعيد العالم الاسلامي في النجف الاشرف
الكرملين: لن تستقر أوروبا بانضمام السويد وفنلندا الى حلف الناتو
الرئيس المكسيكي يفوز في استفتاء على بقائه في منصبه
روسيا تنشر لقطات لتدمير ناقلة جند مصفحة تابعة للقوات الأوكرانية
وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا بحاجة لأسلحة ثقيلة ولا وقت للأعذار
ارتفاع أسعار المواد الغذائية تفاقم معاناة الشعب الافغاني خلال شهر رمضان المبارك
الكاظمي يؤكد لقائد القيادة الوسطى الأمريكية أهمية منع خلايا "داعش" من النمو ثانية
البرلمان يجتمع لانتخاب رئيس جديد للحكومة خلفًا لعمران خان
تظاهرات منددة بالتمييز الذي يتعرض له الناطقون بالروسية
الآلاف يشاركون في أضخم إفطار جماعي في منطقة الزناقطة بمدينة الأقصر
مسؤول: الاعلاميون ضيوف رئيس الجمهورية على مأدبة الافطار الليلة
الزاملي يلتقي بالمحتجين على ارتفاع اسعار الوقود ويؤكد تريث الوزارة بالقرار
مصور ايراني يتألق في جائزة اسيا للتصوير الفوتوغرافي
قيادي بالجهاد الاسلامي: الاحتلال فشل في ترميم صورته المهزوزة
وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا بحاجة لأسلحة ثقيلة ولا وقت للأعذار
انفجار بالوعة يثير الذعر في ساحة "التايمز سكوير" بنيويورك
وزير المواصلات القطري يؤكد على رفع العراقيل عن مسار التعاون مع ايران
رئيسي يوجه بمتابعة حل مشكلة العواصف الترابية مع دول الجوار
النخالة: يدنا ليست مكفوفة.. ولن نسمح باستفراد الاحتلال في جنين مهما كلف الثمن
تظاهرات منددة بالتمييز الذي يتعرض له الناطقون بالروسية
زيلينسكي يطلب من مواطنيه الاستعداد لـ "عمليات روسية أكبر" في الشرق ويتوعد بالرد
وزير الدفاع الدنماركي يؤكد لنظيره العراقي التزام التحالف الدولي بدعم القوات العراقية
الكرملين: لن تستقر أوروبا بانضمام السويد وفنلندا الى حلف الناتو
الزاملي يستقبل محافظ واسط ويعد بمتابعة موضوع البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط
متحدث الحكومة: من مسؤوليتنا استيفاء الديون المستحقة على الدول الاخرى لايران