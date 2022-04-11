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وفد عكاري يزور نائب الأمين العام لحزب الله: عكار لن تكون إلا جزءاً من مشروع المقاومة

زار وفدٌ من عكار ووادي خالد نائبِ الأمينِ العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وأكد أنّ منطقتَهم لن تكونَ إلا جزءاً من مشروعِ المقاومة.
رمز الخبر: ۶۵۹۳۰
تأريخ النشر: 10 April 2022

زار وفدٌ من عكار ووادي خالد نائبِ الأمينِ العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وأكد أنّ منطقتَهم لن تكونَ إلا جزءاً من مشروعِ المقاومة.

من عكار رسالة دعم للمقاومة، وتأكيد على الوقوف بوجه المشروع الصهيوني في المنطقة.. رسالة حملها وفد موسع من عكار ووادي خالد خلال زيارته نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.

الوفد ضمّ علماء وعشائر عرب وبلديات وروابط مخاتير ومخاتير ورابطة طلاب عكار ومجموعة "معا نحو عكار أفضل" وفاعليات وادي خالد.

وقد شكل اللقاء فرصة أطلع خلاله الوفد الشيخ قاسم على الأوضاع التي تعيشها منطقة عكار على المستويات الأمنية والإجتماعية والسياسية والإقتصادية.

وأكد الوفد أنّ عكار لن تكون إلا جزءا من مشروع المقاومة، وأن العرب هم من يقفون اليوم مع فلسطين، وأن الأخلاق العربية تفرض على الشعوب العرببة نخوة أكثر لمزيد من الوحدة والتعاون ونصرة الأشقاء العرب بعضهم لبعض وليس التخاذل في وجه المشروع الصهيو-أمريكي.

بدوره، شكر الشيخ قاسم للوفد زيارته، وأكد أن عكار في أول سلم أولويات المقاومة وخصوصا وادي خالد. وقال إنّ المقاومة ليست بعيدة عن عكار مشددا على أن الوحدة الإسلامية محفوظة بالعلماء المخلصين وبتجمع العلماء الذي أسس للوحدة الإسلامية ولنهج المقاومة.

وقام الشيخ قاسم بتكريم الشيخ الرفاعي بعباءته الخاصة -عباءة الجهاد والمقاومة -. ومن جهته، كرم الوفد أيضاً الشيخ قاسم بعباءة العرب الأصيلة مؤكدين أن العرب لن يكونوا في يوم من الأيام إلا مع المقاومة.

المصدر:يونيوز

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