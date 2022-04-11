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اجتماع أمني برئاسة الكاظمي يخرج بقرارات تهدف لتعزيز مستوى أداء القواعد الجوية

ترأس القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم اجتماعاً للقيادات الأمنية بحضور وزيري الدفاع والداخلية، واصدر قرارات تهدف لتعزيز مستوى أداء القواعد الجوية.
رمز الخبر: ۶۵۹۰۹
تأريخ النشر: 10 April 2022

شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على رفع مستوى الانتباه والتركيز الأمني خلال شهر رمضان، فيما اشار الى ان تعزيز دور القوات المسلحة والارتقاء بأدائها يتطلب بذل المزيد من الجهد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس، بعد ظهر اليوم، اجتماعاً أمنياً للقيادات الأمنية والعسكرية، بحضور وزيري الدفاع والداخلية".

وبين انه "جرى خلال الاجتماع بحث سير تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، ومتابعة العمليات الأمنية التي تلاحق فلول داعش المنهزمة وتطهير أوكارها، فضلاً عن إجراءات حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، وتركيز الجهد الاستخباري وحصيلة نتائجه".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء "بأداء قواتنا المسلحة البطلة، وتنامي قدراتها التنفيذية، وتسارع مؤشرات بناء القدرات الأمنية والعسكرية"، مشددا على سابق توجيهاته "برفع مستوى الانتباه، والتركيز الأمني خلال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الجهد الاستخباري، وحماية المواقع الحيوية، والبنى التحتية".

وأكد أن "تعزيز دور قواتنا المسلحة والارتقاء بأدائها يتطلب بذل المزيد من الجهد، وتكريس أحدث الطرق والوسائل التقنية والتدريبية".

وذكر البيان انه "تقرّر خلال الاجتماع اعتماد إجراءات تعزيز القدرات والإمكانات العسكرية، وتهيئة المعسكرات النموذجية خارج المدن واستكمال تجهيزها، فضلاً عن مواكبة التطور التكنولوجي في الجانب التسليحي، وتعزيز المشاركات في المعارض الدولية والنشاطات العالمية في هذا الشأن".

وتابع ان "الاجتماع أقرّ جملة مقررات تهدف إلى تعزيز مستوى أداء القواعد الجوية وتأهيلها من النواحي كافة؛ لتكون بمصاف أفضل القواعد الجوية لجيوش العالم، وتأهيل مخازن الأعتدة المستخدمة حالياً والارتقاء بمواصفاتها حسب الحاجة إليها، فضلاً عن تكثيف الإجراءات المعززة لبقية الصنوف الساندة والأساسية لرفع الأداءين الأمني والعسكري".

المصدر:يونيوز

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