النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۲مشاهدات
‍ پ

احتجاجات شعبية متصاعدة ضد الرئيس وصندوق النقد الدولي يناقش مع السلطات قرضًا محتملًا

تجمع الآلاف يوم السبت في الحي التجاري الرئيسي في سريلانكا مطالبين الرئيس غوتابايا راجاباكسا بالاستقالة، رغم التصريحات الصادرة عن الحكومة التي أكدت أن رئيس الدولة المثقلة بالديون لن يستقيل.
رمز الخبر: ۶۵۹۰۴
تأريخ النشر: 10 April 2022

تظاهر عشرات الآلاف من السريلانكيين، امس السبت، في العاصمة كولومبو مطالبين الرئيس غوتابايا راجاباكسا بالاستقالة، محملين إياه مسؤولية أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف بالبلاد.

وخرج السريلانكيون في تظاهرة حاشدة تلبية لدعوات أطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي، وساروا على طول كورنيش الواجهة البحرية في وسط كولومبو، ملوحين بأعلام سريلانكا ولافتات تطالب برحيل رئيس الدولة.

وتوجه المتظاهرون الى مقر رئاسة الجمهورية الواقع في وسط كولومبو، بشكل سلمي، وشط انتشار مكثف لقوات الأمن السريلانكية المزودة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

ويشهد هذا البلد الآسيوي البالغ عدد سكانه 22 مليون نسمة انقطاعاً مستمراً للكهرباء لفترات تصل إلى 13 ساعة يومياً، كما استنزفت الجائحة صناعة السياحة المربحة فيه وتحويلات العاملين بالخارج، وتضررت المالية العامة بشكل أكبر بسبب التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وعد بها راجاباكسا خلال حملته الانتخابية عام 2019.

وطلبت الحكومة التي أقرت أنها تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1948، مساعدة صندوق النقد الدولي الذي أعلن أنه سوف يجري مناقشات مع كبار مسؤولي السياسة في سريلانكا خلال "الأيام والأسابيع المقبلة" حول برنامج دعم محتمل لمساعدة الدولة.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لسريلانكا، ماساهيرو نوزاكي، في بيان: "تلقينا طلبًا من السلطات (السريلانكية) للحصول على برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وبدأنا التعامل على المستوى التقني مع فرق في وزارة المالية والبنك المركزي. إننا ملتزمون بمساعدة سريلانكا بما يتفق مع سياساتنا".

وتتطلع الدولة إلى إعادة هيكلة السندات السيادية الدولية والسعي إلى تأجيل المدفوعات، وهي تؤكد أنها تستطيع التفاوض مع حاملي السندات حول قيمة السداد البالغة مليار دولار والمستحقة في تموز/يوليو المقبل.

وقال وزير المالية في سريلانكا، علي صبري، في وقت سابق السبت، إن بلاده ستحتاج نحو ثلاثة مليارات دولار من المساعدات الخارجية في الأشهر الستة المقبلة للمساعدة في الحصول على إمدادات المواد الأساسية بما في ذلك الوقود والأدوية.

وستبحث الحكومة أيضًا عن دعم من بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي وشركاء ثنائيين منهم الصين والولايات المتحدة وبريطانيا ودول في الشرق الأوسط.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الزاملي يلتقي بالمحتجين على ارتفاع اسعار الوقود ويؤكد تريث الوزارة بالقرار
الكيان الصهيوني يحاول لملمة تداعيات عملية تل أبيب
خان: النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم ضد "مؤامرة أجنبية لتغيير النظام"
وفد عكاري يزور نائب الأمين العام لحزب الله: عكار لن تكون إلا جزءاً من مشروع المقاومة
بايدن ورئيس وزراء الهند يستعرضان غدا مستجدات الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على الأسواق
المقداد يندد في رسالة احتجاج لغوتيريش بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: من يصوب على المقاومة مفلس ولا برامج انقاذ لديه
الحلبوسي يزور معهد الأمل للصم والبكم والمكفوفين بالانبار ويشاركهم الافطار
اعتماد مرشحين اثنين لخلافة عمران خان والتصويت يعقد غدا
وزير الدفاع والسفير الدنماركي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية لخدمة مصلحة البلدين
الكاظمي يشدد على أهمية إيلاء الطاقة الكهربائية وتأمينها الأولوية القصوى
رئيس المجلس السياسي في حزب الله: لا يفكر أحد بأن ينال من سلاح المقاومة تحت أي عنوان
رئيس وأعضاء الهيئة المستقلة للانتخاب يؤدون اليمين القانونية أمام نائب الملك ولي العهد
استشهاد فتاة فلسطينية بنيران قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل
النائب رعد يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات الإستحقاق الانتخابي
البرلمان يطيح برئيس الوزراء عمران خان ويحجب الثقة عن حكومته
لجنة القوى الفلسطينية تستنكر إدانات بعض الدول لعملية "تل ابيب"
وزير الاقتصاد الايراني یعلن عن تقديم خطة للبرلمان للحد من تأثير الحظر على اقتصاد البلاد
فون دير لاين وبوريل يتفقدان بلدة بوتشا بعيد لقائهما زيلينسكي
نمو حجم التبادل التجاري الإيراني مع دول أوراسيا بنسبة 66 %
الكاظمي يشدد على أهمية إيلاء الطاقة الكهربائية وتأمينها الأولوية القصوى
رئيس وأعضاء الهيئة المستقلة للانتخاب يؤدون اليمين القانونية أمام نائب الملك ولي العهد
المستشار النمساوي: لا يمكننا الوقوف على الحياد بشأن جرائم الحرب الروسية
اعتماد مرشحين اثنين لخلافة عمران خان والتصويت يعقد غدا
رئيس المجلس السياسي في حزب الله: لا يفكر أحد بأن ينال من سلاح المقاومة تحت أي عنوان
وزير الدفاع والسفير الدنماركي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية لخدمة مصلحة البلدين
استشهاد فتاة فلسطينية بنيران قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل
النائب رعد يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات الإستحقاق الانتخابي
العامري: عازمون على انهاء الهيمنة الاجنبية
امير عبداللهيان: الصهاينة مصدر الفلتان الامني في المنطقة