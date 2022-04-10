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الجبهة الشعبية تستنكر إدانات دول عربية وإسلامية لعملية تل الربيع: كشفت ازدواجية المعايير

رمز الخبر: ۶۵۸۶۲
تأريخ النشر: 09 April 2022

قال القيادي في الجبهة الشعبية أحمد خريس ان الجبهة تستنكر الادانات العربية والاسلامية للعملية الفدائية في مدينة تل الربيع المحتلة، وقال انها مرفوضة بالمطلق من المقاومة والشعب.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للاخبار اليوم السبت، أضاف خريس: هذه الادانات والاستنكارات التي قامت بها بعض الدول العربية والاسلامية وخصوصًا تركيا والامارات والبحرين هي مرفوضة بالمطلق من قبل المقاومة وكل ابناء شعبنا الفلسطيني.

وتابع خريس: ازدواجية المعايير التي يتعامل بها هذا العالم والتي كشفتها الحرب الاوكرانية الروسية، فهي كشفت بالدليل الدامغ زيف الديمقراطية والانسانية التي تتشدق بها الدول الاوروبية والعربية.

وأعلن القيادي في الجبهة الشعبية ان "مقاومة شعبنا هي حق كفلته كل المواثيق الدولية وهي مستمرة".

وختم خريس قائلاً: هذه الادانات والاستنكارات التي تصب دائمًا في مصلحة هذا العدو المجرم الذي يمارس بطشه واجرامه على ابناء شعبنا خصوصا في الضفة والقدس وغزة، نقول انها استنكارات مرفوضة ولا تعبر عن ضمير ووعي جماهير شعبنا العربي والاسلامي.

○ خريس: غزة لن تسمح للاحتلال بالاستفراد بجنين ولا بأي بقعة من بقاع فلسطين المحتلة

قدم القيادي في الجبهة الشعبية أحمد خريس التحية للمقاومين في مخيم جنين لمنعهم قوات الاحتلال الاسرائيلي من هدم منزل الشهيد رعد حازم.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للاخبار اليوم السبت، أضاف خريس: جنين المدينة الباسلة التي تسجل اسطورة في المقاومة والصمود والتضحية والفداء، اليوم بسقوط الشهيد البطل احمد السعدي اثناء اجتياح الاحتلال المجرم لمحاولة هدم منزل المقاوم البطل رعد حازم، نقول ان الاحتلال لن يجني من وراء هذه الاقتحامات الا المزيد من العمليات البطولية والمزيد من البطش والقتل في اتجاه هؤلاء المستوطنين.

وتابع: مقاومتنا مستمرة وجنين ستبقى حاضنة وخزان للمقاومة وعلى كل ابناء شعبنا ان يحذو حذو جنين وابطالها وفرسانها ومقاوميها. وغزة تقول للجميع بان سيفها مازال مشهرا ولن تسمح لهذا الاحتلال المجرم بالاستفراد لا بجنين ولا بأي بقعة من بقاع فلسطين المحتلة.

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