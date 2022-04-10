شهيد وخمس اصابات باشتباكات مع قوات الاحتلال عقب اقتحام جنين

استشهد شاب وأصيب خمسة آخرون برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم السبت، فيما تتواصل المواجهات والاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدعومة بالجرافات العسكرية مدينة ومخيم جنين، صباح اليوم، مما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.

وأعلن عبر مساجد مخيم جنين، استشهاد الشاب أحمد السعدي في الاشتباكات المتواصلة مع قوات الاحتلال، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جنين، إثر إصابته في الرأس والصدر.

وأفادت وزارة الصحة بأن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 5 أشخاص على الأقل، فيما ذكرت مصادر محلية وصول ثلاث إصابات من مخيم جنين لمستشفى ابن سينا، وأن الإصابات بالرصاص الحي في الظهر والكتف والفخذ وأكدت أن حالات المصابين مستقرة.

وذكرت المصادر أن وحدات كبيرة من جيش الاحتلال تشارك في الاقتحام الذي تنفذه من جميع الاتجاهات، فيما تحاصر قوات أخرى مخيم جنين.

وكانت مخابرات الاحتلال أجرت الليلة الماضية اتصالا ثانيا مع والد الشهيد رعد وطالبته مرة أخرى بتسليم نفسه فورا في معسكر سالم غرب جنين، لكنه رفض وأبلغهم أنه موجود في المخيم وإذا أرادوه فليأتوا إليه في منزله.

ومساء الخميس، نفذ الشهيد رعد زيدان ابن مخيم جنين عملية إطلاق نار في تل أبيب أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة آخرين.

المصدر:يونيوز