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المفوضية الاوروبية تسلّم أوكرانيا مقترحاً بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي

قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مقترحا بشأن عملية انضمام أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
رمز الخبر: ۶۵۸۴۲
تأريخ النشر: 09 April 2022

جاء ذلك خلال لقاء جمعها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، في العاصمة كييف التي تزورها لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وقالت فون دير لاين موجهة كلامها لزيلينسكي: "رسالتي اليوم واضحة، أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية، سمعنا طلبكم بصوت عال وواضح، ونحن هنا اليوم لنقدم لك أول رد إيجابي".

وقدمت رئيسة المفوضية إلى زيلينسكي الأوراق اللازمة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأردفت قائلة: "طريقكم إلى الاتحاد الأوروبي يبدأ من هنا، وسنكون في خدمتكم على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع للعمل على هذه الأرضية المشتركة".

وذكرت أن الصادرات الأوروبية إلى روسيا تراجعت بنسبة 71 بالمئة تقريبا، فيما ارتفع التضخم في روسيا إلى نحو 20 بالمئة، وغادرت أكثر من 700 شركة خاصة الأراضي الروسية، كما جمدت دول الاتحاد الأوروبي نحو 225 مليار يورو من الأصول الروسية.

وأشارت فون دير لاين إلى أنها ستطلب تخصيص 500 مليون يورو إضافية لأوكرانيا.

وأضافت: "نقدم اليوم دعما ماليا لأوكرانيا بقيمة مليار يورو، هذا المبلغ يتكون من ثلاث حزم مالية مختلفة، نقوم بتحويل 120 مليون يورو لدعم الميزانية، وسنوفر الآن 330 مليون يورو من حزمة الطوارئ، كما سنقوم بتسريع النصف الثاني من حزمة الدعم المالي الكلي البالغة 600 مليون يورو".

المصدر:يونيوز

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