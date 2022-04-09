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رئيس الحكومة يعلن تزويد كييف بمنظومة "إس-300" للدفاع الجوي

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغير، أن بلاده زودت أوكرانيا بمنظومة للدفاع الجوي من طراز "إس 300"، وشدد على أن ذلك لا يعني أن سلوفاكيا انضمت للنزاع مع روسيا.
رمز الخبر: ۶۵۸۰۰
تأريخ النشر: 08 April 2022

وكتب هيغير على "فيسبوك": "يمكنني أن أؤكد أن جمهورية سلوفاكيا قدمت منظومة الدفاع الجوي إس 300 إلى أوكرانيا بعدما طلبت أوكرانيا مساعدة". وأضاف أن "تقديم المنظومة لا يعني أن جمهورية سلوفاكيا أصبحت جزءاً من النزاع المسلح في أوكرانيا".

ومنظومة المدفعية المضادة للطائرات من طراز إس-300 الروسية التصميم من ضمن الأسلحة المحددة التي طلبتها السلطات الأوكرانية من الدول الغربية. وأوضح هيغر الذي كان الجمعة في قطار متوجه إلى كييف أن هذه "الهبة" جاءت استجابة لطلب مساعدة قدمته أوكرانيا لتمكينها من ممارسة "الدفاع المشروع عن النفس" بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح هيغير أن سلوفاكيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ستتلقى في الأيام المقبلة "منظومة دفاع مضاد للصواريخ إضافية" من حلفائها بدون كشف المزيد من التفاصيل.

وكانت وسائل اعلام سلوفاكية قد أفادت بأن هذه المنظومة باتت موجودة في اوكرانيا، وقد تمّ نقلها في عملية استغرقت يومين وفي سرية تامة.

المصدر:يونيوز

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