مساع حكومية لضبط ومكافحة ارتفاع الأسعار خصوصاً في شهر رمضان

تؤكد السلطات الموريتانية أن ارتفاع الأسعار في البلاد ناتج عن الأزمة الصحية التي سببها كورونا، وتتطلع جاهدة إلى وضع الحلول الجزئية بهدف التخفيف عن مواطنيها.

وفي هذا الصدد، عملت الدولة الموريتانية على فتح نقاط تجارية تبيع للمواطنين السلع الضرورية بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع.

سيدي ولد الشيخ المختار أحد البائعين في هذه الدكاكين أكد أنهم كجهاز حكومي، لن يدخروا أي جهد في سبيل ضبط النظام.

وقالت أحدى المواطنات، إن العملية مهمة، وطالبت المعنيين بضبط النظام حتى لا تضيع حقوق من يستحقون الإستفادة من هذه العملية.

وتعد هذه العملية الرمضانية وسيلة من السلطة للتخفيف من أعباء الحياة عن المواطن محدود الدخل، وهي محل إشادة وتثمين من المواطن ولذلك فهو حريص على تبين النواقص.

المصدر:يونيوز