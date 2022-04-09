البرهان يلتقي سفير الإمارات في الخرطوم وتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين

منح رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبدالفتاح البرهان رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة فاطمة بنت مبارك وسام الإمتياز من الدرجة الأولى تقديراً لجهودها وخدماتها التي قدمتها إلى السودان.

منح رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبدالفتاح البرهان رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رئيسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) فاطمة بنت مبارك وسام الإمتياز من الدرجة الأولى تقديراً لجهودها وخدماتها التي قدمتها للسودان.

وتسلم الوسام سفير دولة الإمارات العربية لدى السودان حمد محمد الجنيبي، الذي أعرب في تصريح صحفي عقب لقائه البرهان عن شكر وتقدير قيادة الإمارات للخرطوم على هذا التكريم.

وأكد الجنيبي متانة العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي، مشيراً إلى أن منح رئيس مجلس السيادة لبنت مبارك الوسام يؤكد تقدير السودان حكومة وشعباً لأعمالها في السودان.

المصدر:يونيوز