وزير الخارجية الصيني والمستشار الدبلوماسي لماكرون يستعرضان موقف بلادهما من الأزمة الأوكرانية

أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس الخميس محادثة هاتفية مع إيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بناء على طلب الأخير.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشكل رئيسي حول الأزمة الاوكرانية، إذ قال بون إن فرنسا تلتزم دائما بسياسة خارجية مستقلة ولن تقع في منطق سياسة الكتل.

وأضاف أن فرنسا ملتزمة دائما بإحلال السلام والحفاظ عليه، وتتواصل مع مختلف الأطراف، بما في ذلك روسيا بشأن قضايا رئيسية مثل تحقيق حياد أوكرانيا والحصول على ضمانات أمنية لها.

وتابع بون أن فرنسا تولي أهمية كبيرة لوجهات نظر الصين بشأن الوضع الحالي، ومستعدة لبذل جهود مشتركة مع الصين لتعزيز محادثات السلام وتحقيق وقف إطلاق النار وحل الأزمة.

بدوره، قال وانغ إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أجرى العديد من المحادثات الهاتفية مع الرئيس ماكرون وقادة دول أخرى، وشرح بشكل شامل موقف الصين المبدئي بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أن الصين تتطلع أيضا إلى وقف إطلاق النار في وقت مبكر واستعادة السلام، وتبذل جهودا حثيثة لتحقيق هذه الغاية بطريقتها الخاصة.

وتابع وزير الخارجية الصيني قائلا، إنه لا يمكن للمرء أن يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف الحرب وهو يرسل في الوقت ذاته كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات المتطورة لزيادة تصعيد الحرب، وبالمثل، لا يمكن للمرء أن يدعي دعم الحوار ومحادثات السلام وفي الوقت نفسه يفرض عقوبات أحادية الجانب بلا ضمير ويعمل على استمرار تصعيد التوترات.

وقدّم بون مبادرة فرنسا بشأن معالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية وأعرب عن أمله في تعزيز التنسيق بين الجانبين في مجموعة العشرين ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وآليات أخرى متعددة الأطراف.

وذكر وانغ أنه يتعين على المجتمع الدولي تحقيق التآزر والتحدث بصوت واحد للتعامل بشكل مشترك مع نقص الغذاء العالمي والأزمة الإنسانية التي قد تنجم عنه.

المصدر:يونيوز