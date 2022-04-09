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جموع غفيرة تؤدي صلاة الجمعة الاولى في شهر رمضان بالأقصى تلبية لنداء "الفجر العظيم"

أدى الفلسطينييون، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة، تلبية لنداء "الفجر العظيم" وسط تضييقيات الاحتلال الأمنية بحقهم.
رمز الخبر: ۶۵۷۶۸
تأريخ النشر: 08 April 2022

أدت جموع غفيرة من الفلسطينيين، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات أمنية إسرائيلية.

ونشرت قوات الاحتلال المئات من الجنود وأفراد الشرطة على الحواجز والمعابر المؤدية إلى المدينة وفي الشوارع الرئيسة، إلى جانب تواجد مكثف لهذه القوات داخل القدس وفي أزقة البلدة القديمة.

وشددت سلطات الاحتلال القيود على دخول المصلين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، أدى عشرات الآلاف من المصلين، من القدس وأراضي العام 48، الليلة الماضية، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، في أجواء روحانية وإيمانية مميزة.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية واللجان العاملة في "الأقصى" قد أتمت استعدادات ضخمة لاستقبال المصلين في شهر رمضان، في الوقت الذي باشرت فيه لجان الأحياء في القدس القديمة بالتحضير والاستعداد لهذه المناسبة المقدسة، على الرغم من التضييقات والاعتداءات التي يمارسها الاحتلال.

وشهدت القدس القديمة حركة تجارية نشطة نسبيا، منذ بداية شهر رمضان، إذ تتوافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى القدس من الضفة الغربية وأراضي عام الـ 48.

المصدر:يونيوز

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