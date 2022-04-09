تتابع العمليات النوعية الناجحة يؤكد أن قرار الشعب الفلسطيني هو مواصلة النضال

أصدر حزب الله بيانا اليوم الجمعة، في أعقاب العملية التي نفذها الشهيد رعد فتحي حازم في تل أبيب، مشيدا ببطولات الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة.

وقال حزب الله في بيانه، "مرة جديدة يثبت المقاومون الفلسطينيون قدرتهم على مواجهة الاحتلال "الاسرائيلي" والرد على جرائمه المتمادية وتوجيه الضربات المذلة له حيث لا يتوقع وفي عمق كيانه الغاصب".

واضاف، "أظهرت العملية البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد رعد فتحي حازم في "تل ابيب" ضعف الكيان الصهيوني وهشاشته وارباكه وتخبط أجهزته العسكرية والأمنية وفشلها الذريع في مواجهة مجاهد فلسطيني واحد".

وأشاد حزب الله في بيانه، " ببطولات الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة"، ووجه التحية والتقدير لكل المجاهدين والمناضلين الذين جعلوا هذا الكيان المجرم في حالة ضياع واذلال امام العالم.

ودعا البيان احرار العالم وشعوب امتنا العربية والاسلامية الى مواكبة الشعب الفلسطيني والوقوف الى جانبه وتقديم كل اشكال الدعم الممكنة له.

وخُتم البيان بالقول، "نرى ان تتابع العمليات النوعية الناجحة يؤكد ان قرار الشعب الفلسطيني هو مواصلة النضال وان عزيمته اقوى من ارادة الاحتلال، وهو عقد العزم على مواصلة دربه حتى تحرير كل فلسطين من البحر الى النهر".

المصدر:يونيوز