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بيان المشاورات اليمنية - اليمنية يرحب بإجراء مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة

رحّب البيان الختامي للمشاورات اليمنية - اليمنية، التي كانت قد انطلقت الأسبوع الماضي في الرياض، بإجراء مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، لاحلال السلام الشامل اليمن.
رمز الخبر: ۶۵۷۳۸
تأريخ النشر: 08 April 2022

اختتمت المشاورات اليمنية اليمنية التي كانت قد انطلقت الأسبوع الماضي في الرياض بمشاركة عدد من الأطراف اليمنية، وممثلين عن أطراف إقليمية ودولية. ورحّب البيان الختامي الصادر عن المشاورات اليمنية-اليمنية، بالدخول في مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما رحب البيان، الذي تلاه رئيس حكومة عبد ربه منصور هادي المنتهية ولايته معين عبدالملك، بإعلان هادي، تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً دعمه للمجلس الجديد. ولفت البيان الى أنّ "مجلس القيادة"، دعا لبدء التفاوض مع حركة أنصار الله، بإشراف الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأشار البيان، الى أن "المشاورات توصلت إلى ضرورة تعزيز مؤسسات الدولة" لتمكينها من تأدية واجباتها، كما تمّ الاتفاق على أهمية تسريع تنفيذ ما تبقّى من خطوات من اتفاق الرياض، والقيام بالخطوات التي تساهم في وحدة الصف اليمني.

وتمنّى أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، في كلمته خلال حفل الاختتام، أنّ يُشكّل نجاح المشاورات اليمنية-اليمنية، نقطة تحول مهمة في الطريق إلى السلام الشامل، في اليمن.

المصدر:يونيوز

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