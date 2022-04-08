وصول سفينة البنزين "سندس" إلى أرصفة ميناء الحديدة

وصلت السفينة "سندس" إلى أرصفة ميناء الحديدة التي تحمل 32 ألفًا و331 طنًا من البنزين وبدأت تفريغ حمولتها في منشآت النفط بالمحافظة.

جدير بالذكر أن سفينة البنزين قد حصلت على التصاريح اللازمة من آلية التحقق والتفتيش الـUNVIM منذ تاريخ 21 آذار/مارس الماضي.

ويأتي افراج التحالف السعودي عنها ضمن تفاهمات الهدنة الإنسانية والعسكرية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة مع حلول شهر رمضان المبارك.

ويمثل وصول السفن المعلن عنها بحسب الهدنة 18 سفينة ستدخل ميناء الحديدة خلال شهري رمضان وشوال للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخانقة، التي يعانيها الشعب اليمني لكنها لا تمثل حلال لآثار الحصار الكارثية الذي يفترض رفعه فوراً عن ميناء الحديدة.

المصدر:يونيوز