الناتو: امتناع الصين عن إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يشكل تحديا للجميع

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن امتناع الصين عن إدانة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يشكل "تحديا للجميع".

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو: "الصين لا تنوي إدانة الأعمال العدائية لروسيا، وهذا يمثل تحديا خطيرا للجميع".

وأضاف "نحتاج إلى حشد المزيد من الضغط على روسيا لإنهاء الحرب العدوانية ضد أوكرانيا".

وأكد ستولتنبرغ أن "الحلفاء مستعدون لتعزيز دعم أوكرانيا بأسلحة حديثة ومتطورة للدفاع عن نفسها".

وشدد الأمين العام لحلف الناتو، على أن الهدف من زيادة قوات الناتو في شرق أوروبا، هو منع توسع الصراع خارج أوكرانيا، مجددا التأكيد على أن الحلف لا ينوي إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وكان الأمين العام للحلف، شدد في وقتٍ سابق، على "وجوب أن نبقي على ​العقوبات​ على روسيا وعلى زيادة مستوى الدفاع والاستعداد لحرب طويلة الأمد"، وأردف أن "طرد المسؤولين الروس أصبح نمطا يتبع من كثير من الدول، والحرب الروسية على أوكرانيا يجب أن تنتهي فورا، والرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، يمكنه وقفها للوصول إلى حل سياسي".

المصدر:يونيوز