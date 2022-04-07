النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۰مشاهدات
‍ پ

زاخاروفا: الأدلة على عدم تورط روسيا بأحداث بوتشا كافية لإغلاق موضوع الاتهامات ضد موسكو

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الأدلة على عدم تورط روسيا في أحداث بوتشا كافية لإغلاق موضوع الاتهامات ضد موسكو.
رمز الخبر: ۶۵۶۵۵
تأريخ النشر: 07 April 2022

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الأدلة على عدم تورط روسيا في أحداث بوتشا كافية لإغلاق موضوع الاتهامات ضد موسكو.

وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء: "الأدلة على براءة الجانب الروسي كافية لإغلاق هذا الموضوع من هذه الناحية، لكن يجب أن يبقى مفتوحًا من وجهة نظر الاتهام المباشر للنظام الأوكراني وكل من يساعده في هذا أو بناء على أوامر من يتم تنفيذ كل هذا".

وتابعت "أنا أتهم وسائل الإعلام الغربية، وخاصة الأميركية، ليس فقط بنشر المعلومات المزيفة والتضليل، بل وبالتواطؤ في الجريمة بمدينة بوتشا".

ولفتت زاخاروفا إلى أنه "في 3 أبريل، بعد وصول جهاز الأمن الأوكراني إلى المدينة (بوتشا)، وربما أجهزة أمنية لبلدان أخرى، سيتعين أيضًا معرفة هذا الأمر، تم الكشف، كما زعم، عن أدلة تركت في المدينة، لكن في الواقع لم تترك بل ارتكبت بعدما دخلها مسلحون تحت سيطرة أو خارج سيطرة نظام كييف".

وأضافت: "السياسيون ووسائل الإعلام الغربية، دون محاولة التحقق من أي شيء، على الأقل - ربما تكون هذه الصور مزيفة أو قد تكون صحيحة - على الفور، وفي دقيقة واحدة، نشروا هذا باعتباره حكمًا يجرم فيه بلدنا"، مؤكدة أن السياسيين الغربيبين "مسؤولون بشكل شخصي عن دعم الجريمة التي ارتكبها نظام كييف".

وشددت على أن "العسكريين الروس يبذلون قصارى جهدهم لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين، وهم لا يستهدفون منشآت مدنية ويفتحون ممرات إنسانية يومياً للسماح للناس بمغادرة المناطق الخطرة".

وأكدت زاخاروفا: "من الواضح أن هذا السيناريو الإجرامي المزيف الرهيب تم اختلاقه من أجل تبرير حزمة معدة مسبقًا من العقوبات، بما في ذلك طرد الدبلوماسيين الروس على نطاق واسع من عدد من الدول الغربية. وذلك لتعقيد المفاوضات، إن لم يكن لقطعها بالكامل، حيث بدأت كييف بإظهار علامات نهج واقعي".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
النائب فضل الله: ديوان المحاسبة يثبت ما أثرناه حول الاتصالات
مساعدات عسكرية من التشيك الى اوكرانيا
زاخاروفا: الأدلة على عدم تورط روسيا بأحداث بوتشا كافية لإغلاق موضوع الاتهامات ضد موسكو
المبعوث الأممي عن الهدنة: فرصة مهمة ونادرة وكذلك محفوفة بالمخاطر
جيش الاحتلال يقر: حزب الله أضر بقدرات سلاحنا الجوي فوق لبنان
الغرب يصعّد من عقوباته ضد موسكو التي توعدت باتخاذ "اجراءات انتقامية" لحماية مصالحها
العراق يحقق أعلى ايرادات نفطية منذ 1972
الإطار التنسيقي يواصل لقاءاته وتحركاته لإنهاء حالة الانسداد وتشكيل حكومة توافقية
الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت على قرار بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
الكرملين: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة رغم الأحداث الجارية حول بوتشا
برنامج أمان دخل شهره الثاني ومستمر في الدفعِ للعائلات الأكثر فقراً
الدفاع: نظام كييف يستخدم التعذيب والعنف بحق الاسرى العسكريين الروس وهذا ينشر على الانترنت
الفاتيكان ردا على الرئاسة اللبنانية: زيارة البابا إلى لبنان فرضية قيد الدراسة
الجهاد تعليقا على مسيرة نتنياهو: القدس خط أحمر ولا نتهاون مع الاستفزاز الصهيوني
الزاملي: قانون الأمن الغذائي سيتم إقراره في البرلمان قريباً
الاحتلال اعتقل أكثر من 9000 طفل فلسطينيّ منذ عام 2015 في ظروف قاسية
العتبة الرضوية: شهيد وجريحان في إعتداء بسكين من قبل شاب أجنبي والتحقيقات جارية
ورقة سياسية: حزب الله ومحاربة الفساد
اضطراب حركة السفر في مطارات المملكة المتحدة قبيل عيد الفصح بسبب غياب الموظفين
على أمريكا اتخاذ القرارات السياسية اذا أرادت التوصل لإتفاق
وزير النفط: سنستفيد من طاقات الشركات المعرفية لزيادة انتاج النفط والغاز
حركة انصار شباب ثورة 14 فبراير تطالب بتفكيك القاعدة الامريكية في البحرين
لافروف: الغرب يضخم الهستيريا حول بوتشا ويحاول تعطيل المفاوضات بعد إحراز تقدم في اسطنبول
مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في ساحة باب العامود بالقدس
الأمم المتحدة: لعدم استخدام إجراءات حالات الطوارئ لمنع الاحتجاجات السلمية في سريلانكا
الغرب يصعّد من عقوباته ضد موسكو التي توعدت باتخاذ "اجراءات انتقامية" لحماية مصالحها
الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت على قرار بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
اكتظاظ الشوارع والمقاهي في كركوك لإحياء أمسيات رمضان
الزاملي يجري جولة ميدانية في سامراء ويعقد عددا من الاجتماعات الامنية والخدمية فيها
خطة حكومية لتطوير الري في البلاد