الدفاع: نظام كييف يستخدم التعذيب والعنف بحق الاسرى العسكريين الروس وهذا ينشر على الانترنت

اكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، ان السلطلات الاوكرانية تستخدم التعذيب والعنف والاذلال بحق الاسرى العسكريين الروس، لكن الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تلاحظ ذلك.

اكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، ان السلطلات الاوكرانية تستخدم التعذيب والعنف والاذلال بحق الاسرى العسكريين الروس، لكن الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تلاحظ ذلك.

وقال ميزينتسيف في اجتماع في وزارة الدفاع الروسية اليوم الاربعاء: "لقد ثبت بشكل موثوق أن التعذيب والعنف والبلطجة تُستخدم ضد العسكريين الروس... وكل هذا يتم نشره على نطاق واسع على الإنترنت وفي وسائل الإعلام. وتظل هذه الحقائق الفظيعة، للأسف، دون اهتمام المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وتابع أنه "في الأول من أبريل من هذا العام ، أخطر نظام كييف وزارة الخارجية البريطانية بأنه لا ينوي الامتثال لاتفاقية جنيف عند معاملة أسرى الحرب الروس".

واضاف أن "روسيا ممثلة بمقر التنسيق الحكومي للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا، تناشد الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى، فضلاً عن قيادة ألمانيا وتركيا و فرنسا، هذه هي البلدان التي تعمل بنشاط في الاتجاه الإنساني الأوكراني.. لمطالبة السلطات الأوكرانية بإتاحة الوصول الفوري لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أسرى الحرب الروس، من أجل تسجيل ظروف الاحتجاز وإجراء فحص طبي ، مع نقل وثائق الإبلاغ لاحقًا إلى الجانب الروسي والمنظمات الدولية".

المصدر:يونيوز