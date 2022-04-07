أوباما وبايدن يلتقيان في البيت الأبيض للترويج لقانون الرعاية الصحية

وقال أوباما إنه "من الجيد أن أعود"، في إشارة إلى أول زيارة له للبيت الأبيض منذ خمس سنوات.

ووقّع بايدن أمر تنفيذي لتشريع باراك أوباما الخاص بالرعاية الصحية حيث أشاد الرئيس السابق بقانون الرعاية الصحية الذي وصف إقراره بأنه "ذروة" الفترة التي قضاها في المنصب.

وأضاف أوباما "إذا كان بإمكانك أن تمنح ملايين الناس تغطية صحية وحماية أفضل، فهذه وفق قول أمريكي شهير، صفقة كبيرة جدا".

وأشاد بايدن بأوباما على قيادته لقانون الرعاية الصحية.

وتعدّ زيارة أوباما، إلى البيت الأبيض فرصة لإحياء الزخم الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي.

المصدر:يونيوز