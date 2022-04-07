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الاتحاد الاوروبي يعلن فرض المزيد من العقوبات على روسيا لتشمل إجراءات ضد واردات النفط

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الأربعاء، إن "على الاتحاد الأوروبي عاجلاً أم آجلاً فرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز الروسي"، مندداً بـ"جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في بوتشا و"الكثير من المدن الأخرى في أوكرانيا".
رمز الخبر: ۶۵۶۲۸
تأريخ النشر: 06 April 2022

وفي مداخلة أمام النواب الأوروبيين خلال جلسة عامة في ستراسبورغ، قال ميشال: "الإجراءات بشأن النفط والغاز الروسيين ستكون ضرورية عاجلاً أم آجلاً".

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "الاتحاد الأوروبي سيفرض المزيد من العقوبات على روسيا إلى جانب الحزمة الأخيرة التي أعلن عنها أمس الثلاثاء، من المرجح أن تشمل إجراءات ضد واردات النفط الروسي.

وأضافت للبرلمان الأوروبي في عرض لأحدث حزمة عقوبات تشمل حظر شراء الفحم الروسي أن "هذه العقوبات لن تكون الأخيرة".

وتابعت "علينا النظر في النفط والعائدات التي تحصل عليها روسيا من الوقود الأحفوري".

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت الثلاثاء على الدول الأعضاء السبع والعشرين وقف مشترياتها من الفحم الروسي التي تشكل 45% من واردات الاتحاد الأوروبي وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية.

كما وإمتنعت دول تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا في إمدادات الطاقة، مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا، عن توسيع نطاق العقوبات لتشمل الغاز أو النفط. وقاومت نداءات بذلك من بولندا ودول البلطيق، إضافة إلى الولايات المتحدة.

ورغم امتناع الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات في مجال الطاقة الروسية حتى الآن، أعلنت عدة دول عن مبادرات فردية لخفض اعتمادها عليها، إذ أعلنت بولندا عن خطط لمنع استيراد الفحم والنفط من روسيا، بينما قالت ليتوانيا إنها أوقفت استخدام الغاز الطبيعي الروسي.

المصدر:يونيوز

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