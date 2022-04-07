وزير النقل يكشف عن عراقيل قوى التحالف أمام وصول سفن الوقود إلى الحديدة

تواصل قوى التحالف السعودي وضع العراقيل أمام وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة رغم الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة.

وفي السياق، عقد وزير النقل اللواء عامر المراني وقيادة موانئ الحديدة وشركة النفط اليمنية أمس الثلاثاء مؤتمراً صحفياً على أرصفة ميناء الحديدة لكشف تلك العراقيل وإعلان الجهوزية الكاملة لاستقبال كل السفن بطاقم فني وكادر مؤهل وخدمات لوجستية بمواصفات عالية.

وأكد المراني جهوزية مينائي الحديدة والصليف لاستقبال كافة السفن النفطية والغذائية، وقال: "ندشن اليوم وصول ناقلة المازوت وهي اول ناقلة تحمل مشتقات نفطية تم الافراج عنها بموجب الهدنة المعلنة وستكون لتشغيل محطات الكهرباء".

ولفت الى أن هذه الناقلة سيعقبها دخول سفن نفطية أخرى محملة بمادتي "البنزين والديزل" في حال تم الافراج عنها من قبل التحالف وصدقت نواياه في ذلك .

وأضاف أن غالبية اليمنيين ينظرون للهدنة التي تأتي بعد سبع سنوات من العدوان والحصار التي يقودها التحالف بتفاؤل كبير على أمل أن تقود لسلام شامل خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية القبطان محمد ابوبكر اسحاق على أهمية الافراج عن بقية النواقل النفطية المعلن عنها بحسب الهدنة الانسانية وسرعة وصولها الى ميناء الحديدة.

وأشار الى أن وصول ناقلة مازوت خاصة للكهرباء فقط غير كاف في ظل الاحتياج الكبير للوقود والمعاناة الانسانية التي يتجرعها الشعب اليمني .

ولفت الى جاهزية موانئ مؤسسة الحديدة والصليف وراس عيسي لاستقبال كافة السفن وقال ان تأخير وصولها يؤكد على ان موانئ المؤسسة ماتزال تقبع تحت الحصار.

وتابع اسحاق انه تم تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع شركة النفط لاستقبال كافة السفن النفطية والمحددة بنحو 9 نواقل تم اقرار وصولها الى موانئ الحديدة وترحيلها من منشآت شركة النفط بالميناء.

وأوضح أن موانئ المؤسسة ممتثلة لكافة الاشتراطات والمعايير للمدونة الدولية لأمن الموانئ والسفن “ISPS CODE” والصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO التابعة للأمم المتحدة والتي يحق للمؤسسة استقبال كافة السفن دون اي هدنة او شروط او قيود .

المصدر: قناة المسيرة