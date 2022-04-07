الدفاع تعلن قصف 24 منشأة عسكرية أوكرانية الليلة الماضية وتدمير 5 مستودعات للوجستيات

تواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث دمرت صواريخ أرضية وجوية عالية الدقة 5 مستودعات للوقود ومواد التشحيم.

دمرت القوات المسلحة الروسية 5 مستودعات للوقود ومواد التشحيم في اوكرانيا، عبر صواريخ أرضية وجوية بدقة عالية، في إطار العملية العسكرية المتواصلة في أوكرانيا

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن تلك المستودعات الاوكرانية التي جرى استهدافها كانت في مناطق قرى "راديخوف" و"كازاتين" و"بروسيانايا" و"نيكولايف" و"نوفوموسكوفسك"، وكانت تزود المعدات العسكرية لمجموعات القوات الأوكرانية في مناطق "خاركوف" و"نيكولايف" و"دونباس" بالوقود.

وأضاف اللواء كوناشينكوف في احاطته الاعلامية الصباحية اليوم: "قام الطيران العملياتي والتكتيكي خلال الليلة الماضية بقصف 24 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها نظام صواريخ مضادة للطائرات من طراز "أوسا-إيه كيه إم"، و5 مستودعات للوجستيات، بالإضافة إلى 11 نقطة ارتكاز ومخازن للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية.

وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 مسيرات في مناطق "بيرديانسك" و"غورنياك" و"أوفانسكوي" و"تشيرنوبايفكا".

وأردف: "إجمالاً، فقد تم تدمير ما يلي منذ بدء العملية العسكرية: 125 طائرة، 93 مروحية، 407 مسيرة، 227 صاروخ مضاد للطائرات، 1981 دبابة، 215 قاذفة صواريخ متعددة، 854 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون و1882 وحدة من المركبات العسكرية.

وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لانطلاق صواريخ "أونيكس" لتضرب مستودعات الوقود التي كانت تزود القوات الأوكرانية. وقد أطلقت الصواريخ من مجمع باستيون الساحلي على ساحل البحر الأسود.

المصدر:يونيوز