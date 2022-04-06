النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۸مشاهدات
‍ پ

مجلس الوزراء يصدر خمسة قرارات خلال جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة برئاسة مصطفى الكاظمي وأصدر خمسة قرارات.
رمز الخبر: ۶۵۵۸۳
تأريخ النشر: 06 April 2022

وقدم الكاظمي في مستهل الجلسة، تهانيه إلى الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ووجّه جميع الوزارات للعمل بوتيرة عالية من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين في هذا الشهر الفضيل.

ووجّه الكاظمي الوزارات كافة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير متطلبات الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف القادمة، ولاسيما وزارات النفط والمالية والصناعة والموارد المائية، وكذلك التأكيد على وزارة الكهرباء ببذل أقصى الجهود؛ من أجل زيادة الإنتاج والقيام بأعمال الصيانة لتلافي أي أزمة محتملة للكهرباء.

كما وجّه الوزارات الأمنية بحماية أبراج الطاقة الكهربائية والتصدي للأعمال التخريبية، وملاحقة الجماعات الإرهابية والتخريبية التي تحاول استهداف أبراج الطاقة بهدف إرباك الوضع وزعزعة الاستقرار.

واستعرض الكاظمي الأوضاع العامة في البلاد، وآخر تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها على العراق، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن؛ للتخفيف من حدة الأزمة.

وشهدت الجلسة تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات الصحية المتعلقة بالسيطرة على جائحة كورونا، والانخفاض الحاصل بعدد الإصابات، والإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة في متابعة تطورات الجائحة بالعراق والعالم، وجهودها في تأمين العلاجات واللقاحات بعموم المؤسسات الصحية.

ووفق، البيان، فأن مجلس الوزراء وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أصدر سلسلة من القرارات.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
العتبة الرضوية: شهيد وجريحان في إعتداء بسكين من قبل شاب أجنبي والتحقيقات جارية
اضطراب حركة السفر في مطارات المملكة المتحدة قبيل عيد الفصح بسبب غياب الموظفين
الحكومة توافق على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للسنوات 2022 - 2024
لجنة الأمن القومي: منظمة الطاقة الذرية الايرانية ستزيح الستار عن 100 انجاز جديد
لافروف: الغرب يضخم الهستيريا حول بوتشا ويحاول تعطيل المفاوضات بعد إحراز تقدم في اسطنبول
مجلس الوزراء يصدر خمسة قرارات خلال جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي
موسكو: طرد ألمانيا دبلوماسيينا تأكيد على رغبتها في تدمير العلاقات معنا بشكل كامل
ورقة سياسية: افاق الشراكة الاستراتيجية الصينية الروسية في مواجهة الهيمنة الأمريكية
تقدير موقف: الهدنة اليمنية
تقدير موقف: متغيرات الحركة التركية وتداعياتها على الساحة السورية
تقرير: إنهاك العدو من خلال عمليات الأسود المنفردة
متحدث الحكومة: إزاحة الستار قريبًا عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية
العصائر تروي عطش الدمشقيين بعد الصيام الطويل
البابا فرنسيس يعتزم زيارة بيروت في شهر حزيران المقبل
تعليق أردني على التصعيد الإسرائيلي في فلسطين واقتحامات المسجد الأقصى
تقدير موقف: الهدنة اليمنية
الدفاع الروسية: تدمير 17 منشأة عسكرية أوكرانية بينها مواقع قيادة واتصالات ومستودعات ذخيرة
الاحتلال يقمع الشبان في منطقة باب العامود و يعتقل أحدهم لليوم الثالث على التوالي
عناوين و أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 05-04-2022
بايدن يؤكد أنه لا يتفق مع زيلينسكي في اتهامه لروسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا
لجنة الدفاع عن نواب البرلمان المنحل: محاكمة النواب قضية سياسية تدخل في إطار تصفية الحسابات
السفير الاميركي يؤكد وقوف بلاده إلى جانب تونس
قصة الانقلاب الفاشل في باكستان ، عالم ينهار عالم ينهض...!
الدول الغربية تصعّد عقوباتها ضد موسكو بسبب الادعاءات بارتكاب قواتها "جرائم حرب" في بوتشا
لافروف: الحملة لتشويه صورة روسيا في بوتشا شبيهة بحملات "الخوذ البيض" في سوريا
الشامي: الدولة اللبنانية مفلسة وكذلك المصرف المركزي.. الخسارة وقعت
لاعب كويتي ينسحب من بطولة العالم للمبارزة قبل مواجهة خصمه الإسرائيلي في دبي رفضا للتطبيع
بكين تحث أوكرانيا على اتخاذ قرار يراعي مصالح شعبها الأساسية
العتبة الرضوية: شهيد وجريحان في إعتداء بسكين من قبل شاب أجنبي والتحقيقات جارية
المحكمة العليا تؤجل النظر بمدى قانونية إلغاء البرلمان تصويتا لحجب الثقة عن عمران خان