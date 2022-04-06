مجلس الوزراء يصدر خمسة قرارات خلال جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة برئاسة مصطفى الكاظمي وأصدر خمسة قرارات.

وقدم الكاظمي في مستهل الجلسة، تهانيه إلى الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ووجّه جميع الوزارات للعمل بوتيرة عالية من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين في هذا الشهر الفضيل.

ووجّه الكاظمي الوزارات كافة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير متطلبات الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف القادمة، ولاسيما وزارات النفط والمالية والصناعة والموارد المائية، وكذلك التأكيد على وزارة الكهرباء ببذل أقصى الجهود؛ من أجل زيادة الإنتاج والقيام بأعمال الصيانة لتلافي أي أزمة محتملة للكهرباء.

كما وجّه الوزارات الأمنية بحماية أبراج الطاقة الكهربائية والتصدي للأعمال التخريبية، وملاحقة الجماعات الإرهابية والتخريبية التي تحاول استهداف أبراج الطاقة بهدف إرباك الوضع وزعزعة الاستقرار.

واستعرض الكاظمي الأوضاع العامة في البلاد، وآخر تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها على العراق، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن؛ للتخفيف من حدة الأزمة.

وشهدت الجلسة تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات الصحية المتعلقة بالسيطرة على جائحة كورونا، والانخفاض الحاصل بعدد الإصابات، والإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة في متابعة تطورات الجائحة بالعراق والعالم، وجهودها في تأمين العلاجات واللقاحات بعموم المؤسسات الصحية.

ووفق، البيان، فأن مجلس الوزراء وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أصدر سلسلة من القرارات.

المصدر:يونيوز