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لجنة "العمل الحكومي" في غزة تعلن تشكيل خلية إدارة أزمة الأمن الغذائي

أعلنت وزارتا الاقتصاد والزراعة في قطاع غزة عن إجراءات لضبط الأسعار ومنع الاحتكار عبر تشكيل خلية لإدارة أزمة الأمن الغذائي.
رمز الخبر: ۶۵۵۷۱
تأريخ النشر: 05 April 2022

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل خلية إدارة أزمة الأمن الغذائي لدعم جهود وزارة الإقتصاد لتوفير السلع.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزارتي الاقتصاد والزراعة في غزة، عقد في المكتب الإعلامي الحكومي؛ للحديث عن إجراءات ضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

وقالت اللجنة، إنها اتخذت إجراءات لتعزيز استيراد السلع عبر الإعفاء الضريبي، موضحةً أنها اتخذت قرارًا بتصفير رسوم الإدخال على اللحوم البيضاء.

وتوقعت انتهاء أزمة الدجاج في العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك، قائلةً إنها عقدت سلسلة للقاءات مع أصحاب مزارع الدجاج والحبش وتم الاتفاق على أن يكون السعر للمواطن كيلو 14 شيكل.

وأكدت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، أنها ستعمل على مساعدة المستوردين للسلع خلال شهر رمضان، معبرةً عن تقديرها لوقفة عدد كبير من التجار لعملهم في تعزيز الأمن الغذائي.

المصدر:يونيوز

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