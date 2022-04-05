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حزب الله: لبنان لن يكون ساحة أميركية تخدم العدو الاسرائيلي

أكد حزب الله على لسان عدد من مسؤوليه أنّ لبنان لن يكون ساحة أميركية تخدم العدو الاسرائيلي لا قبل الانتخابات ولا بعدها.
رمز الخبر: ۶۵۵۳۰
تأريخ النشر: 04 April 2022

وشدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال لقاء سياسي في بلدة عين بوسوار الجنوبية على ان مستقبل لبنان هو في الرهان على بناء بلد قوي وقادر وعادل لا الرهان على المصالحة مع العدو الاسرائيلي.

وخلال لقاء سياسي في بلدة الغازية الجنوبية انتقد رعد خضوع البعض في لبنان للسطوة الاميركية وعدم القبول بالحلول مخافة العقوبات.

وخلالَ لقاءٍ علمائي أقامَه قسمُ التبليغِ والأنشطةِ الثقافية لحزب الله في منطقة الجنوب الأولى دعا نائبُ رئيسِ المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش الى أوسعِ مشاركةٍ في المعركةِ الانتخابية.

عضوُ المجلسِ المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أكد أنّ الحزبَ الأكثرَ شعبيّةً في لبنانَ كانَ ولا يزالُ وسيبقى حزبَ الله، مشدداً على أن بلدنا لن يكون ساحة أميركية في خدمة الاهداف الاسرائيلية لا قبل الانتخابات ولا بعدها.

موقف الشيخ قاووق أتى خلالَ حفلٍ تأبينيّ اقامه حزبُ الله في بلدة جبشيت الجنوبية بمناسبةِ السنويّة الأولى للشهيد المجاهد علي يونس، وقد تخلل المناسبة أيضاً كلمةٌ لمعاونِ رئيسِ المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ عبد الكريم عبيد وعائلةِ الشهيد يونس.

المصدر:يونيوز

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