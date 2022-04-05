رئيس الوزراء: الروس ارتكبوا إبادة جماعية في بوتشا يجب أن يُحاسبوا عليها

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، إن ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، مضيفاً أن المجر لا تمانع هذه العقوبات.

ودعا مورافيتسكي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، لتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن "الإبادة الجماعية" التي ارتكبها الجيش الروسي على حد وصفه، في مدن أوكرانية بينها بوتشا.

وتابع مورافيتسكي: "هذه المجازر الدامية التي ارتكبها الروس، يجب أن نُسميها باسمها، إنها إبادة جماعية، ويجب أن يُحاسبوا عليها"، مضيفاً: "لذلك نقترح تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة الإبادة الجماعية الأخيرة".

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية وزعت في وقت سابق مشاهد من بلدة بوتشا شمال غرب العاصمة كييف قالت انها تظهر جثثًا متناثرة على الطرقات متهمة القوات الروسية التي كانت تسيطر على البلدة بتنفيذ إعدامات بين السكان، في حين نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات بقتل قواتها مدنيين في البلدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ "ما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط المخابرات الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".

وذكرت الوزارة في بيانٍ لها أنّ "كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على جرائم من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد".

المصدر:يونيوز