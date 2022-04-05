وصول أعداد متزايدة من اللاجئين الأوكرانيين إلى العاصمة وارسو

وصل المئات من اللاجئين الأوكرانيين إلى العاصمة البولندية وارسو في محاولة للوصول إلى دول أوروبية أخرى مع استمرار العملية العسكرية الروسية للشهر الثاني على التوالي.

وتُظهر اللقطات الوافدين الجدد في محطة القطار المركزية في وارسو، حيث يوجد أيضًا متطوعون من العديد من منظمات الإغاثة الإنسانية المستعدين لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

وتستضيف بولندا حاليًا أكثر من 2.36 مليون لاجئ أوكراني على أراضيها، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

ويعتقد البولنديون، أن بلادهم وحدها لا تستطيع التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين، قائلين إن الدول الأخرى يجب أن تتحمل العبء أيضًا.

وقال مسؤول بولندي إن البلاد طلبت الأسبوع الماضي 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي لتغطية نفقات الإقامة والرعاية للاجئين الأوكرانيين.

وأضاف أن اللاجئين حصلوا على أرقام تعريف وطنية للوصول إلى أنظمة الرعاية الصحية والتعليم في البلاد، فضلاً عن سوق العمل.

وتابع أنه تم حتى الآن تقديم أرقام التعريف الوطنية إلى ما يقرب من 500 ألف لاجئ، 96٪ منهم من النساء والأطفال.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.

المصدر:يونيوز