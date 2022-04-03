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وزير الخارجية یلتقي نظيره التركمانستاني

وتستضيف بكين اليوم الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي جيران أفغانستان.
رمز الخبر: ۶۵۴۸۸
تأريخ النشر: 03 April 2022

التقى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان نظيره التركمانستاني على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين.

وبحث أمير عبد اللهيان مع رشيد مردوف مختلف الموضوعات على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية أيضا بوزير الخارجية الإندونيسي.

و التقى وزير الخارجية الايراني بنظيريه القطري والباكستاني محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و شاه محمود قریشی على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين.

وغادر وزير الخارجية على راس وفد سياسي امس الثلاثاء طهران متوجها الى مدينة تونشي بشرق الصين في محافظة آنهوي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغانی .

وتستضيف بكين اليوم الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي جيران أفغانستان.

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