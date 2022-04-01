التحالف السعودي يعلن التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني

أعلن التحالف بقيادة السعودية، اليوم الخميس، التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني، مشيرا الى أنه لم يشن اي غارات جوية في اليمن.

وقال التحالف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، إنه "ملتزم بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني استجابة لطلب أمين عام مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف أن "القوات الجوية للتحالف لم تنفذ أي عمليات قتالية بالداخل اليمني"، مؤكدًا "اتخاذه كافة الخطوات لإنجاح وقف العمليات العسكرية وصنع السلام الشامل".

وكان رئيس المجلس السياسي الاعلي اليمني، مهدي المشاط اعلن يوم السبت الماضي، بصورة أحادية، "تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسيّر والأعمال العسكرية كافّةً في اتجاه السعودية، برّاً وبحراً وجوّاً، لمدة 3 أيامٍ".

وأكّد المشّاط "استعداد صنعاء لتحويل هذا الإعلان إلى التزامٍ نهائيٍّ وثابتٍ، إذا التزمت السعودية إنهاءَ الحصار ووقف غاراتها على اليمن، بصورة نهائيّة".

ودخلت المبادرة التي أعلنها المشاط حيّز التنفيذ، الأحد الماضي في 27 آذار/مارس الجاري، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت صنعاء.

المصدر:يونيوز