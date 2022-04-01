المستشار الألماني يؤكد إمكانية إنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية خلال العام الجاري

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، إمكانية بلاده إنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، خلال العام الجاري. وقال إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده راجعت عقودها مع روسيا بشأن واردات الغاز وستواصل دفع مقابلها باليورو وأحيانا بالدولار.

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، إمكانية بلاده إنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، خلال العام الجاري، لافتا إلى أن العقود تنص على الدفع مقابل الغاز الروسي بالدولار أو اليورو وليس الروبل، وذلك في ضوء الصراع الروسي الأوكراني.

وقال شولتس، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، مع المستشار النمساوي كارل نهامر، إن "ألمانيا قد تنهي اعتمادها على موارد الطاقة الروسية، بما في ذلك الفحم والنفط هذا العام".

واردف: ألمانيا تأمل في أن تتخلى عن واردات النفط والفحم الروسية هذا العام لكن الأمر سيستغرق وقتا أطول لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وأوضح شولتس أن التخلي عن الغاز الروسي، سيستغرق وقتا أطول، على حد قوله.

وحول مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل، لفت شولتس إلى أن العقود تنص على الدفع مقابل الغاز الروسي بالدولار أو اليورو وليس بالروبل.

وتابع المستشار الألماني "نظرنا في العقود التي يتم على أساسها تسليم إمدادات الغاز.. وتنص على إن الدفع يتم باليورو وأحيانًا بالدولار".

واختتم شولتس كلمته قائلا أنه تحدث إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وأوضح له ذلك وأكد أن نصوص العقود ستظل كما هي.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وسط فرض الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا.

المصدر:يونيوز