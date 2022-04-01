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الأمين العام المساعد للجامعة العربية: لضرورة صناعة إعلام منفتح على العالم

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية احمد خطابي، أن اللجنة الدائمة قدَّمت مجموعةً من التوصيات، فيما شدَّد على ضرورة صناعة إعلام منفتح على العالم برمَّته.
رمز الخبر: ۶۵۳۵۷
تأريخ النشر: 31 March 2022

وقال خطابي خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في بغداد، إن "الأمانة العامة لديها مجموعة من التوصيات التي تمخضت عن اللجنة الإعلامية الدائمة برئاسة نبيل جاسم الذي برهن عن رؤيته الكبيرة لما له من خبرة".

وأضاف، أن "اجتماعات اللجنة الدائمة أكدت ضرورة دعم القضية الفلسطينية ومكافحة التطرف والإرهاب"، مشيراً الى أن "اللجنة الدائمة يجب أن تبحث عن صناعة إعلام منفتح على العالم برمته".

وأكد، أن "المناقشات البناءة التي ميزت اجتماعات الاعلام العربي وما توصلت إليه من توصيات وخلاصات وأفكار بإسهام فعَّال من جميع الدول والاتحادات ومنظمات ممارسة في مجال الإعلام، ستشكل أرضية ملائمة لاستعراض البنود المدرجة على جدول الأعمال".

المصدر:يونيوز 

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