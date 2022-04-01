إصابة 4 مستوطنين بعملية طعن جنوب بيت لحم واستشهاد المنفذ

أصيب 4 مستوطنين إسرائيليين، صباح اليوم الخميس، بعملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم.

وأفادت وسائل اعلام عبرية، بأن شاب فلسطيني اقتحم حافلة إسرائيلية ونفذ عملية طعن داخلها باستخدام "مفك" مما أدى لإصابة 4 مستوطنين من بينهم مستوطن بجراح خطيرة.

وأعلنت القناة 14 العبرية استشهاد منفذ عملية الطعن قرب محطة الحافلات في "غوش عتصيون" على الفور عقب إطلاق مستوطن إسرائيلي مُسلح النار صوبه.

ولفتت مصادر صحافية بأن منفذ عملية الطعن قرب مركز الحافلات في غوش عتصون هو الشهيد نضال جمعة جعافرة (30 عاماً) من سكان جنوب بيت لحم.

وارتفع عدد قتلى العمليات الفلسطينية في الأراضي المحتلة خلال آذار/ مارس الجاري إلى 11، بعد مقتل 5 صهاينة في عملية بني براك مساء الثلاثاء وهي تعد العملية الثالثة خلال أقل من أسبوع والتي سقط فيها قتلى صهاينة حيث وقعت عملية إطلاق نار في الخضيرة الأحد الماضي، وأسفرت عن مقتل صهيونيين وإصابة 10 آخرين بجراح مختلفة بينما جرى استهداف المهاجمين بالرصاص فاستشهدا في المكان.

المصدر:يونيوز