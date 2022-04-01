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تشاووش أوغلو:

غير قادرين على الاستغناء عن الغاز الطبيعي المورد من روسيا في المدى القصير

أشار وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال مقابلة مع قناة "A.haber" التركية اليوم الخميس، إلى أن بلاده غير قادرة على الاستغناء عن الغاز الطبيعي المورد من روسيا على المدى القصير.
رمز الخبر: ۶۵۳۳۴
تأريخ النشر: 31 March 2022

وردًا على سؤال حول إذا ما كانت تركيا قادرة في المستقبل القريب على استبدال إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا بإمدادات من العراق أو أذربيجان أو كيان الاحتلال الاسرائيلي، قال وزير الخارجية التركي: "لا، هذا مستحيل على المدى القصير".

واستبعد أوغلو أن تواجه تركيا مشاكل في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، لافتًا الى أن "أنقرة لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على موسكو، لذلك لا أتوقع مشاكل في الإمدادات".

وأشار إلى أن "تركيا تشتري 40% من حاجاتها من الوقود الأزرق من روسيا".

وكان خبراء اقتصاديون قد أشاروا في وقت سابق إلى مخاطر تتمثل في تباطؤ النمو وتسارع معدل التضخم بسبب الاعتماد الكبير على إمدادات الطاقة الروسية.

ووجّه الخبراء تحذيرًا في أعقاب قرار ألمانيا، امس الأربعاء، بتفعيل خطة طارئة لإدارة إمدادات الطاقة المحدودة، مع تزايد المخاوف من أن روسيا قد توقف تسليم الغاز، وقالوا: ينبغي على ألمانيا بذل كل الجهود لتسليح نفسها ضد تجميد إمدادات الطاقة الروسية وإنهاء اعتمادها على روسيا.

وتسعى دول أوروبا إلى التخلّص التدريجي من إمدادات الغاز من روسيا، وذلك من خلال تنويع مصادر إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي مع تنسيق استخدام المحطات وأنابيب الغاز في أوروبا بشكلٍ أفضل.

وأظهرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حجم اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي؛ ووفقاً لوكالة Bne IntelliNews فإنّ 27 دولة في أوروبا تعتمد على الغاز من روسيا بنسبة 40% من احتياجاتها، والذي يصل معظمه عبر خطوط أنابيب يامال-أوروبا الذي يعبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا، و"نورد ستريم1" الذي يذهب مباشرةً إلى ألمانيا؛ أكبر مستهلك للغاز الروسي عالمياً.

المصدر:يونيوز

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