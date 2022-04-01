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بكين والاتحاد الاوروبي يؤكدان مواصلة تعزيز التفاهم المتبادل والتصدي للتحديات العالمية

عقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم أمس الأربعاء مؤتمرا عبر الفيديو مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في تونشي بمقاطعة آنهوي بشرق الصين.
رمز الخبر: ۶۵۳۲۴
تأريخ النشر: 31 March 2022

وقال وانغ إن الصين والاتحاد الأوروبي، باعتبارهما قوتين رئيسيتين في عالم متعدد الأقطاب، يجدر بهما الحفاظ على الاتصالات الاستراتيجية المنتظمة، ومواصلة تعزيز التفاهم المتبادل، والتوسيع المستمر لتوافقات التعاون، والتصدي المشترك للتحديات العالمية المختلفة.

ودعا الجانبان إلى القيام باستعدادات جيدة للتبادلات رفيعة المستوى، من أجل توفير التوجيه الاستراتيجي للتعاون الثنائي وإرسال إشارة إيجابية إلى العالم.

بدوره، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بتحسين العلاقات الثنائية مع الصين.

وأكد مجددا التزام الاتحاد الأوروبي بمبدأ صين واحدة، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي ككل وجميع الدول الأعضاء لن يحيدوا عن هذا الموقف ولا ينبغي عليهم ذلك".

وفيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، قال بوريل إنها أحدثت تأثيرا شديدا على الاتحاد الأوروبي والعالم، وإن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف مبكر لإطلاق النار.

وفي السياق أعرب وانغ عن استعداد الصين للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإجراء محادثات السلام، وتجنب أزمة إنسانية واسعة النطاق، وفتح الباب أمام السلام.

المصدر:يونيوز

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