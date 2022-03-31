وسط مقاطعة حكومة الإنقاذ.. المشاورات اليمنية - اليمنية تنطلق اعمالها في الرياض

انطلقت في الرياض المشاورات اليمنية - اليمينة التي أعلنت عنها دول التحالف السعودي، برعاية مجلس التعاون الخليجي، دون مشاركة حكومة الإنقاذ في صنعاء.

نطلقت في الرياض المشاورات اليمنية - اليمينة التي أعلنت عنها دول التحالف، برعاية مجلس التعاون الخليجي، ومن دون مشاركة حركة أنصار الله وحكومة الإنقاذ في صنعاء.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات للمبعوثين الأممي والأميركي لليمن، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون.

وقال أمين عام مجلس التعاون نايف فلاح مبارك الحجرف إن هذه المشاورات تنطلق في ظل انشغال العالم بظروف ومتغيرات دولية متسارعة، وأوضاع سياسية وعسكرية واقتصادية صعبة.

وأضاف ان وقف إطلاق النار التي أعلن عنها التحالف الخميس، تأتي داعمة لتلك المشاورات، حسب قوله.

ومن جانبه، قال أمين منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إن "الحوار هو الخيار الأوحد لحل الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني".

فيما أعلن مبعوث الجامعة العربية تأييده الاجتماع التشاوري للوصول إلى حل سياسي شامل.

بدوره، اكد المبعوث الأمريكي لليمن تيم لندركنغ إن "الولايات المتحدة تدعم توصل الأطراف اليمنية إلى حل سلمي شامل"، مشيدا بقرار التحالف "وقف العمليات القتالية في اليمن".

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر، "نشجع الأطراف اليمنية للعمل مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي".

المصدر:يونيوز