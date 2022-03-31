النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۲مشاهدات
‍ پ

الاطار التنسيقي ينجح بافشال مخطط التحالف الثلاثي لاقصاء الاغلبية النيابية

نجح الاطار التنسيقي، بافشال مخطط التحالف الثلاثي لاقصاء الاغلبية النيابية في العراق، بعدما فشل هذا التحالف بتوفير اغلبية الثلثين المطلوبة لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، التي قاطعها الاطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه.
رمز الخبر: ۶۵۳۱۴
تأريخ النشر: 31 March 2022

وأكّد أعضاء الكتل السياسية المقاطعة، عدم امكانية تمرير مرشح لرئاسة الجمهورية، في ظل غياب التوافق السياسي، مع الأغلبية النيابية، على اسم رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وتمكّن الاطار التنسيقي من جمع اكثر من 140 نائباً، قاطعوا جميعا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك استناداً الى رؤية وطنية تمنع اشكاليات كبيرة تهدد العملية السياسية، ولاسيما لجهة تشكيل الحكومة.

وكان الاطار قد قدّم خطة للخروج من الأزمة الراهنة، قبل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يتنافس على هذا منصب، اربعون مرشحا، ولكنّ المنافسة الفعلية تنحصر بين مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي "برهم صالح"، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني،" ريبر أحمد"، اللذان يعدّان الأوفر حظاً للمنافسة على الرئاسة.

ووسط ذلك كله، تؤدي الخلافات السياسية الحادّة بين الكتل النيابية، الى عدم التوافق على اسم رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الأجواء البناءة لمفاوضات اسطنبول انعكست على تصريحات المسؤولين الروس والاوكران
وسط مقاطعة حكومة الإنقاذ.. المشاورات اليمنية - اليمنية تنطلق اعمالها في الرياض
الاطار التنسيقي ينجح بافشال مخطط التحالف الثلاثي لاقصاء الاغلبية النيابية
الرئيس التونسي يعلن حل مجلس النواب المجمدة أعماله
الرئيس عون يبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي المفاوضات مع الحكومة حول خطة التعافي المالي
فلسطينيو مخيم برج البراجنة يحيون الذكرى الـ 36 ليوم الأرض بمشاركة حاشدة
سعيّد يبحث ومفوّض الاتحاد الأوروبي علاقة الشراكة الاستراتيجية وسبل تطويرها
وزير المالية يبحث مع وفد مصري سبل تطوير التعاون الإقتصادي بين البلدين
زيلينسكي: الأسلحة التي نحصل عليها من النرويج ستستخدم في الدفاع عن حرية كييف وأوسلو
الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية شمال قضاء القائم لإحكام السيطرة على الحدود مع سوريا
"شيوخ الكار".. شقيقتان سوريتان تضيفان لمسة عصرية إلى العباءات التقليدية
تسعة آلاف شهيد وجريح ضحايا جرائم قوى التحالف خلال سنوات العدوان في محافظة تعز
وزارة الدفاع: الانتهاء من جميع المهام الرئيسية للقوات المسلحة في اتجاهات كييف وتشرنيغوف
أبو فاعور يلتقي جعجع: تقدّم نحو الإنجاز الكامل على مستوى جبل لبنان
الحشد يواصل عملية "الإرادة الصلبة" في نينوى وتطهير مناطق في غرب المحافظة
حزب الله: أثبتت عملية تل ابيب الشجاعة أن لا مكان آمن لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين
العتبة العباسية المقدسة تحتضن اعمال ملتقى لتوثيق جرائم التطرف
عرض عسكري في العاصمة صنعاء تدشيناً للعام الثامن من الصمود
 5 قتلى صهاينة في عملية إطلاق نار قرب تل أبيب ليرتفع عدد القتلى خلال اسبوع إلى 11
انفراج في الوضع الوبائي والموجة الأخيرة من كورونا مرت بسلام
وزارة الدفاع تعلن تدمير مستودعات كبيرة للوقود في غرب أوكرانيا استخدمت للأغراض العسكرية
انطلاق فعاليات معرضي "سيريا بلاست" و"كيم اكسبو 2022” على أرض مدينة المعارض بدمشق
الحلبوسي يؤكد أهمية التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل التوترات بين البلدان
8 قتلى وإخلاء عشرات آلاف المنازل جراء الفيضانات
حماس عن عملية تل أبيب: الرد على جرائم الاحتلال حق مشروع
مبعوثة أممية تدعو إلى وضع استراتيجية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع في الكونغو الديمقراطية
غوتيريش يشدد على أهمية تجنب وقوع حادثة في المنشآت النووية بأوكرانيا
تفاصيل جديدة لعملية تل أبيب والاحتلال يعزز قواته في كافة الأراضي المحتلة
الامم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الانساني في اوكرانيا جراء العمليات العسكرية المتواصلة
التحالف السعودي يعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن