الحشد يواصل عملية "الإرادة الصلبة" في نينوى وتطهير مناطق في غرب المحافظة

وقالت مصادر عراقية إن العملية مستمرة لتأمين محيط جزيرة الصينية وتطهير جسر البكة والمناطق الرابطة بمحافظة نينوى، وهي تجري تعاون وثيق مع قيادة العمليات المشتركة.

وتواصل قيادة عمليات نينوى للحشد، لليوم الثاني عمليات "الإرادة الصلبة" بمشاركة 7 ألوية وفوجين، فضلا عن عدد من مديريات هيئة الحشد الشعبي و بإسناد طيران القوة الجوية والجيش والقوات الأمنية.

وعثرت قوة من اللواء 25 بالحشد الشعبي على مضافة لفلول داعش الإرهابي في محافظة نينوى، وقد نجحت القوة في تدمير المضافة التي كان بداخلها قواعد هاونات.

المصدر:يونيوز