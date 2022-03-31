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الملك عبدالله خلال لقائه رئيس كيان الإحتلال: الصراع طال كثيرا ويجب تحقيق العدل والسلام

أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، خلال لقائه رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، ضرورة العمل من قبل الجميع لتحقيق السلام، حتى "لا يستمر الفلسطينيون والإسرائيليون بدفع الثمن"، وحتى تتمكن المنطقة بأكملها من تحقيق إمكانياتها.
رمز الخبر: ۶۵۲۸۹
تأريخ النشر: 30 March 2022

وأوضح الملك الأردني خلال اللقاء الذي عُقد في قصر الحسينية، أن "هذا الصراع قد طال كثيراً، والعنف الناجم عنه مستمر في التسبب بالكثير من الألم وتوفير أرضية خصبة للتطرف".

واعتبر الملك الأردني، أن "زيارة هرتسوغ، فرصة للنقاش العميق حول كيفية المضي إلى الأمام بجهود تحقيق السلام العادل والدائم، وبناء مستقبل يحمل الفرص الواعدة للجميع، يتحقق فيه الأمن المشترك، بعيدا عن الأزمت واالعنف".

وقال إن المنطقة لديها فرص كبيرة في التعاون والتكامل الاقتصادي، مضيفاً، "لكن لا يمكن أن تكون هذه العملية إقصائية أو أن تقتصر على جانب دون آخر، لنتمكن جميعنا من رسم ملامح مستقبل الشرق الأوسط، ويجب أن يشمل ذلك أشقاءنا الفلسطينيين، وهو ما يتطلب العمل للحفاظ على التهدئة ووقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض فرص تحقيق السلام".

وجدد التأكيد على "ضرورة تفادي أية إجراءات قد تعيق إمكانية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، بخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل، مشددا على ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة فيها".

المصدر:يونيوز

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