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الجبهة الشعبية تؤكد عبر يونيوز تصميم الشعب الفلسطيني ووحدته لاسترداد كامل أرضه

رمز الخبر: ۶۵۲۸۸
تأريخ النشر: 30 March 2022

أكّد القيادي فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، أنّ الوفاء للأرض، يتطلب أن تعمل كل القوى السياسية والاسلامية على اعلاء شأن الوحدة وانهاء الانقسام السياسي، وصون برنامج للكفاح الوطني، يمكّن الشعب الفلسطيني من مواصلة النضال حتى استرداد كامل أرضه التاريخية، التي اغتصبت منذ العام 1948.

وفي مقابلة مع وكالة يونيوز للأخبار بمناسبة يوم الأرض، أكّد الغول، أنّ "المطلوب الآن أن تتوحّد كل القوى السياسية، حول هذه المسلمات والبرنامج الكفاحي الوطني، وأنّ تقطع بالمقابل، كل الاعتبارات التي أدّت الى الانقسام الفلسطيني".

وشدّد على أنّ ما يتقدّم على الانقسام، هو تصميم الشعب الفلسطيني ووحدته من أجل استرداد كامل أرضه التاريخية.

 

* الجبهة الشعبية : عملية تل أبيب تجسّد بالدم تمسّك الشعب الفلسطيني بأرضه

أكّد القيادي فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، أنّ العملية البطولية التي نفّذها الشهيد ضياء حمارشة في "بني براك" في تل أبيب، التي جاءت في ذكرى يوم الأرض، تعطي مضمونا سياسياً في غاية الأهمية، يتمثّل في تصميم الشعب الفلسطيني على إسترداد أرضه التي إغتصبت منذ العام 1948، وعلى ملاحقة كل المستوطنين الذين غزوا هذه الارض، وأقاموا مستوطناتهم عليها.

وفي مقابلة مع وكالة يونيوز للأخبار، اعتبر الغول أنّ هذه العملية، تجسّد بالدم تمسّك الشعب الفلسطيني بأرضه، ونضاله من أجل استردادها كاملة، وبالتالي، تُشكّل نقيضاً لكل محاولات عقد اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني، والتعامل معه على أنّه كيان طبيعي في هذه المنطقة، والتمهيد لاعتباره مستقبلاً دولة طبيعية، يتمركز في هذه المنطقة.

وشدّد الغول، على انّ "الشعب الفلسطيني والشعوب العربية لن يقبلوا بالاعتراف بهذا الكيان باعتباره جزء من هذه المنطقة، وأنّهم مصممون على استمرار النضال، حتى إزاحته كاملاً عن الاراض الفلسطينية".

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