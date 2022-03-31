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أخنوش يبحث وزير الخارجية الامريكي تطوير العلاقات ومواصلة التعاون

التقى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في سياق الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأخير للمغرب.
رمز الخبر: ۶۵۲۸۷
تأريخ النشر: 30 March 2022

ولفتت الرئاسة المغربية في بيان الى أن "اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين، كما شّكل مناسبة لتجديد التأكيد على علاقات الصداقة العريقة التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية".

وخلال اللقاء أكد الجانبان "عزمهما مواصلة التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية".

كما سلط اللقاء الضوء على الوضعية العالمية والتحديات التي يواجهها التعافي الاقتصادي العالمي من أجل الخروج من تداعيات وباء كورونا، لاسيما في ظل موجة ارتفاع أسعار المواد الأولية بالعالم واستمرار اضطرابات سلاسل التوريد.

وتطرق الجانبان من جهة أخرى الى آفاق تطوير التبادل التجاري وتشجيع مبادرات الاستثمار بين البلدين.

وأشاد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن رغبته في الإرتقاء بها إلى مستوى تطلعات البلدين.

ويأتي لقاء بلينكن بعزيز أخنوش، في أعقاب لقاء جمعه ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، تباحث فيه الطرفان مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر:يونيوز

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