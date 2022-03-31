المدفعية الأوكرانية تقصف مبنى في دونيتسك وتوقع قتلى وجرحى

قتل شخص وأصيب 4 آخرين إثر قصف القوات الأوكرانية بنيران المدفعية والدبابات ليلاً في مدينة دونيتسك، حيث تم تسجيل إصابة مبنى سكني بشكل مباشر بقذيفة أوكرانية، مما تسبب بتدميره جزئيًا.

قال عمدة دونيتسك أليكسي كوليمزين، إن القوات الأوكرانية قصفت المدينة الليلة الماضية بنيران المدفعية والدبابات ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4.

وخلال هذا القصف الليلي للمدينة، تم تسجيل إصابة مبنى سكني بشكل مباشر بقذيفة أوكرانية، مما تسبب بتدميره جزئيًا.

وأضاف العمدة: "نتيجة القصف الليلي، تم تسجيل إصابة مباشرة بقذيفة أوكرانية في الطابق التاسع من مبنى سكني في شارع بينتر في حي تيكلسيشكي. وأسفر ذلك عن دمار جزئي للطابق الثامن من المدخل الأول في البناية".

وأشار عمدة دونيتسك، إلى أن النيران اندلعت في الطابق المذكور، و"يتم حاليًا التحقق هل تسبب القصف بوقوع قتلى وجرحى".

المصدر:يونيوز