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غوتيريش يشدد على أهمية تجنب وقوع حادثة في المنشآت النووية بأوكرانيا

مع تواجد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في أوكرانيا، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية تجنب وقوع حادثة في محطات الطاقة النووية.
رمز الخبر: ۶۵۲۵۰
تأريخ النشر: 30 March 2022

مع توجه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أوكرانيا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى السماح لجميع موظفي الوكالة في أوكرانيا بوصول آمن وغير مقيّد إلى جميع المرافق النووية.

وفي بيان تلاه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، امس الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي اليومي من مقر الامم المتحدة في نيويورك، جدّد الأمين العام دعمه القوي لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد على أنه لا ينبغي التدخل في عمل موظفي الوكالة المهم.

وقال دوجاريك نقلاً عن غوتيريش إن "وقوع حادثة في محطة للطاقة النووية سيمثل كارثة صحية وبيئية. يجب بذل كل الجهود لتجنب هذه النتيجة الكارثية".

وقبيل توجه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أوكرانيا، تحدث غوتيريش الاثنين مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي، الذي أبلغ غوتيريش بأنه سيقود بعثة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أوكرانيا (التي وصلت الثلاثاء) للمساعدة في التشغيل الآمن والمضمون للمنشآت النووية لأوكرانيا.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقه العميق إزاء تدهور حالة السلامة والأمن للمنشآت النووية الأوكرانية.

وتأتي زيارة غروسي الى أوكرانيا بهدف الشروع في توفير الدعم الفوري للسلامة والأمن للمنشآت النووية الأوكرانية.

وسيشمل الدعم إرسال خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المرافق ذات الأولوية وشحن إمدادات السلامة والأمن الحيوية بما في ذلك معدات المراقبة والطوارئ.

وسيجري غروسي محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين بشأن تقديم المساعدة الفنية العاجلة لضمان سلامة وأمن المنشآت النووية في البلاد، والمساعدة في تجنّب مخاطر وقوع حادث يمكن أن يعرّض الناس والبيئة للخطر.

وستعمل المساعدة التقنية التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا على تيسير الظروف التي تسمح للوكالة بمواصلة الاضطلاع بأنشطتها المتعلقة بالضمانات في أوكرانيا بما يتماشى مع ولايتها في مجال عدم الانتشار.

هذا ووضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خططًا محددة ومفصلة لتقديم المساعدة في مجال السلامة والأمن للمواقع النووية الأوكرانية، والتي تشمل 15 مفاعلًا للطاقة النووية في أربع محطات، بالإضافة إلى محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، حيث توجد مرافق إدارة النفايات المشعة في أعقاب حادث عام 1986.

وفي بيان سابق، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه خلال الزيارة هذا الأسبوع، سيتوجه المدير العام إلى إحدى محطات الطاقة النووية في أوكرانيا.

وقال غروسي: "طلبت أوكرانيا مساعدتنا من أجل السلامة والأمن. سنبدأ الآن في تقديم هذه المساعدة. يوجد لدى أوكرانيا واحد من أكبر برامج القوى النووية في أوروبا. ولذلك فإن حضور الوكالة، عند الاقتضاء لضمان الأمان والأمن، يحظى بأهمية بالغة. ونحن مستعدون لتقديم الدعم اللازم الآن".

ومن المتوقع أن يعقد المدير العام للوكالة مؤتمرًا صحفيًا لدى عودته إلى فيينا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

المصدر:يونيوز

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