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عبداللهيان: أفغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدّولي

على هامش مشاركته في الاجتماع الثالث لدول الجوار الافعاني، أكّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن "أفغانستان تستحق المزيد من الاهتمام من المجتمع الدولي".
رمز الخبر: ۶۵۲۳۷
تأريخ النشر: 30 March 2022

رأى وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان، أن "أفغانستان تستحق المزيد من الاهتمام من المجتمع الدولي"، لافتًا الى أن "إيران والصين تؤكدان دعمهما للاستقلال والوحدة الوطنية وحق الشعب الأفغاني في تقرير المصير".

وأكد أمير عبداللهيان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، اليوم الاربعاء، أن إيران والصين "تأملان رؤية أفغانستان مستقرة ومتطورة وفي تعامل مع جيرانها"، وذلك بعيد وصوله الى مدينة تونشي في إقليم آن هوي شرقي الصين، للمشاركة في الاجتماع الثالث لدول الجوار الأفغاني.

ويضم الوفد المرافق لوزير الخارجية الايراني، كلا من حسن كاظمي قمي الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون أفغانستان، ورسول موسوي مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة جنوب آسيا، ورضا زبيب مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة شرق آسيا وأوقيانوسيا، وعلي رضا حقيقيان مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة أوراسيا.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان قد أعلن في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي يوم 16 آذار/مارس الجاري، استعداده حضور الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين.

المصدر:يونيوز

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