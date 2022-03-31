بايدن بعد محادثات اسطنبول: سنرى ما لدى روسيا لتقديمه

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، تعليقا على إعلان روسيا أنها ستخفض من هجماتها على مدينتين أوكرانيتين بعد محادثات إسطنبول، "دعونا نرى ما لديهم لتقديمه".

وقال بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض، إلى جانب رئيس الوزراء السنغافوري، "سنرى. لن أقرأ أي شيء فيه (الإعلان الروسي) حتى أرى ما هي أفعالهم. سنرى ما إذا كانوا يتابعون ما يقترحونه".

وتابع: "دعونا نرى فقط ما لديهم لتقديمه".

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون فرض العقوبات المشددة التي فرضوها على روسيا ردا على حربها في أوكرانيا، وسيواصلون تقديم المساعدات العسكرية لتعزيز قوة الجيش الأوكراني.

وشهدت إسطنبول الثلاثاء، جلسات اليوم الأول من المباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، في قصر دولمة بهتشة الرئاسي.

في وقت سابق اليوم، قالت روسيا إنها ستقلص بشكل كبير أنشطتها العسكرية في كييف وتشيرنيهيف الأوكرانيتين لتعزيز "الثقة وإنجاح المفاوضات".

المصدر:يونيوز