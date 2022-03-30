الحلبوسي يؤكد أهمية التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل التوترات بين البلدان

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم وزير خارجية لوكسمبورغ جان إسلبورن، واكد أهمية التمسُّك بالطرق الدبلوماسية لحلِّ التوترات والمشاكل السياسية بين البلدان.

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أهمية التمسُّك بالطرق الدبلوماسية لحلِّ التوترات والمشاكل السياسية بين البلدان.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية دوقية اللوكسمبورغ جان إسلبورن والوفد المرافق له"، موضحا ان "اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية والدولية".

واضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بين العراق والاتحاد الأوروبي في محاربة الإرهاب والمجالات كافة، فضلاً عن مناقشة موضوع اللاجئين والنازحين".

واكد الحلبوسي "ضرورة تغليب لغة الحوار بعيداً عن الحروب وأهمية التمسُّك بالطرق الدبلوماسية؛ لحلِّ التوترات والمشاكل السياسية بين البلدان".

من جانبه، أكد وزير خارجية لوكسمبورغ تطلعَ بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية واستمرار التعاون على مختلف الصعد، لافتا الى دعم حكومته والاتحاد الأوروبي "لسيادة العراق وسلامة أراضيه والتعاون في جميع المجالات، وبما يحقق أمنه واستقراره".

المصدر:يونيوز